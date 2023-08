Juan Tagle pidió cambios en sanciones por violencia: No puede seguir jugándose sin público

Juan Tagle, presidente de Cruzados, sociedad anónima que rige los destinos de Universidad Católica, expresó en redes sociales su descontento con haber jugado el clásico ante Colo Colo por Copa Chile sin público debido al castigo que pesan sobre el elenco estudiantil tras los incidentes generados ante Universidad de Chile en Valparaíso en 2022.

"El fútbol chileno no puede seguir jugándose sin público, menos un clásico. El daño es tremendo", escribió en Twitter el dirigente antes de pedir que este tipo de castigos sea para los clubes que no cumplan con la reglamentación.

"Esa sanción debe aplicarse a casos en que los clubes no cumplan con las normas de seguridad acordadas, no por situaciones fuera de su control, que es lo que dice la normativa", añadió junto a una imagen del Estadio Santa Laura vacío.

