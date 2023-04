Jugador norteamericano de origen africano debutó con equipo de proyección de la UC y le anotó a Colo Colo

Ousman Touray, futbolista estadounidense con reíces de Gambia, tuvo su debut con la serie de proyección de Universidad Católica y ya debutó en las redes, nada menos que frente a Colo Colo.

El deportista de 20 años suma dos encuentros con la camiseta "cruzada" y le anotó al "Cacique" ingresando desde la banca, con el empate transitorio de un 4-1 en contra que no mermó su alegría por arribar a nuestro país.

"Estoy feliz por haber llegado a Chile, a una espectacular institución como es Universidad Católica. Llegué motivado y estoy muy contento por haber marcado un gol ante Colo-Colo, espero seguir siendo un aporte para la institución", expresó.

La incorporación de Touray se dio a través de una novedosa aplicación llamada B Talent Star, que inició su proceso de internacionalización y dio la opotunidad a Ousman de probarse durante el verano en la UC, club que le otorgó un lugar en su plantilla del Fútbol Joven.

"Un scout me trajo. Vio mis videos y me dijo que viniera a probar suerte. Las primeras semanas fueron difíciles, porque no hablo el idioma, pero me acostumbro día a día y todos me han tratado como familia", relató el delantero de 1,94 metros de altura.

B Talent Star en una plataforma para que futbolistas de todo el mundo puedan contactarse con diversos equipos para buscar una oportunidad con distintos ejercicios.

Por ahora, Touray tratará de ayudar a Católica para acotar distancia en la tabla, donde se ubica tercero a cinco puntos de la cima, y seguir con su sueño de debutar profesionalmente.