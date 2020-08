Kuscevic: Que tres equipos tengan un par de casos positivos no lo veo como algo tan grave

El jugador de Universidad Católica Benjamín Kuscevic aseguró que el hecho de que algunos clubes tengan casos positivos de coronavirus entre sus funcionarios y plantel, pero sí criticó a los futbolistas de San Marcos de Arica que rompieron los protocolos sanitarios.

"Que tres equipos tengan un par de casos positivos no lo veo como algo tan grave, sí me parece grave un caso en particular, donde no se respetaron medidas", indicó este jueves en conferencia de prensa.

Para ello, ejemplificó con que en Colo Colo, donde hubo un contagiado entre los jugadores, "se respetaron medidas y se pudo seguir entrenando, así que creo que mientras antes pensemos en un retorno, para mí es lo mejor".

En ese sentido profundizó en el caso de San Marcos de Arica y dijo que "si tienes las reglas claras no me parece una locura la decisión, estamos todos en la misma, encerrados hace tiempo y si no nos cuidamos entre nosotros no vamos a volver nunca. Es forma de marcar un parámetro que esto va en serio y no se aceptará ninguna indisciplina".

Además habló sobre el intenso calendario para el regreso del campeonato nacional y estimó que "como pasó en Europa, las lesiones van a pasar y es, dentro de todo, normal. Ahí se verán los verdaderos equipos, la cantidad de plantel que hay, pero son las reglas del juego y todos los equipos tendrán que apelar a casi todos sus jugadores, tiene cosas buenas y malas, como todo".

En relación a la ausencia de espectadores en el estadio dijo que "me gusta jugar con público, pero en Europa lo han hecho y no cambió nada, se sigue compitiendo igual, los partidos en la cancha son a muerte y eso no va a cambiar".

También dedicó palabras a las opciones que hay para continuar su carrera en el extranjero y apuntó que "no he seguido mucho al tanto, cuando volvimos a entrenar en Católica mi cabeza se enfoca donde tengo que estar, trato de aislarme un poco de esos temas".