La gran preocupación de Tiago Nunes con uno de sus refuerzos en Universidad Católica

El director técnico brasileño de Universidad Católica, Tiago Nunes, expresó su preocupación por uno de sus refuerzos, quien no ha podido ver acción prolongada por una lesión.

Se trata de Valber Huerta, quien tiene un edema ósea, motivo que lo ha excluido desde el reinicio del Campeonato Nacional, viendo acción solo en la Copa Chile.

La preocupación de Tiago Nunes por Valber Huerta en la UC

Nunes habló en conferencia de prensa y señaló: "Teníamos las expectativas de que jugara desde su llegada. Había jugado minutos con Toluca. Cuando llegó acá sintió el edema óseo, que es un dolor que hace difícil jugar y tratar, por lo que tiene que parar. Eso afecta su estado físico. Hoy no logro tener una fecha para que esté disponible para el plantel".

A propósito de refuerzos, el brasileño comentó la llegada de Jader Gentil: "Me sorprendió incluso a mí, porque como había comentado la idea no era trae a un jugador brasileño. La adaptación en la mitad del torneo podía ser complicada para un jugador que llega desde otra cultura deportiva".

"Estábamos cerca de no traer a nadie, y ojalá que pueda representar el fútbol como brasileño. No sé cuándo fue la última vez que un jugador brasileño jugó en Católica, parece que hace bastante tiempo. Ojalá deje una buena sensación y tengamos las condiciones de ayudarlo en este contexto", añadió.

En algo ligado, el adiestrador no ve cercana una partida de Gonzalo Tapia: "No tengo información de que haya recibido ofertas. Sé que es un jugador que ha tenido buena temporada. Yo me voy a enfocar en el próximo partido y está preparado para el domingo. Deportivamente está disponible".

Tiago Nunes y la explicación de sus quejas por criterios dispares de la ANFP

La semana pasada Tiago Nunes explotó y se quejó de varias situaciones, como su suspensión por atrasos de la UC en el regreso a la cancha en el segundo tiempo o por la salida de los árbitros a reconocer un error del VAR que favoreció a la UC ante Ñublense.

Nunes pidió en aquella ocasión que "no sea un torneo de dos" y ahora señaló: "Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablo de un tema intento ser lo más claro posible y respetuoso. Después la interpretación no me pertenece. La intención positiva fue pensando en el bienestar del club, de los jugadores para que el fútbol en general sea tratado de la forma en que debería ser tratado en cualquier parte del mundo. Estamos todos metidos en la industria que nos cobra un precio bastante caro".

"Pero dentro de lo que hablé el día en la conferencia, intenté explicar lo que quería. Ya dejé mi posición bastante clara y ahora tengo que enfocarme en la parte deportiva. Valorar el trabajo que estamos haciendo acá", selló sobre el tema.

¿Cuándo y a qué hora juega la UC su próximo partido?

Universidad Católica jugará este domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT) contra Audax Italiano en Rancagua.

Sobre este duelo, el estratega sostuvo: "La segunda parte del torneo es más difícil, porque todos nos estamos jugando la vida. En pelear por el título o no descender. Audax acaba de empatar contra Unión Española, ha perdido con Ñublense de local, pero le ha ganado a la U. Sabemos que será un partido complicado. Tenemos la confianza en que vamos a llegar preparados para competir a un buen nivel".