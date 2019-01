La historia del representante que quiso engañar a la UC y se hizo pasar por agente de Darío Lezcano

Universidad Católica vivió una poco usual situación en su intención de fichar al delantero paraguayo Darío Lezcano, esto porque el ex representante del jugador intentó negociar con el club chileno sin tener ninguna injerencia en el futbolista.

Se trata de Darío Torales, agente que representó al varias veces seleccionado guaraní que milita en FC Ingolstadt 04 de la segunda división de Alemania.

Al Aire Libre en Cooperativa se contactó con el jugador de 28 años quien se refirió al tema. "Era mi ex representante el que estaba negociando, pero yo no tengo más contacto con él", apúntó.

Respecto a Torales, apuntó que "hace dos años cuando llegué a Alemania lo cambié porque él estaba haciendo las mismas cosas que ahora, hablando de mí por detrás. También tuvimos un roce porque yo le enviaba dinero y no me hacía las cosas. Ahora tengo uno que es español-alemán".

Asimismo contó que desde Chile lo "llamaron y me dijeron que estaban muy interesados y después se cayó porque era muy difícil el tema del traspaso. Ahora me vuelven a llamar y me dicen que estaba negociando en Universidad Católica. No estaba enterado de eso, así que no sabía que decir", agregó.

Más allá de esta situación, en Al Aire Libre hablamos con José Noguera el verdadero representante el que fue tajante al respecto. "Hasta ahora nadie nos ha contactado a nosotros, ningún club de Chile", indicó.

Ante la situación del falso agente, manifestó que "ese ya no es su representante y nosotros no estamos negociando con ningún club, ahora es imposible. En verano cambia la situación porque tenemos algunos temas con el club, en verano (europeo) se abre la puerta".

Torales no sólo ha entregado información de Lezcano en Chile, sino que también en otros países, eso pese a que no es el representante del jugador.