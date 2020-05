La UC desmintió polémica propuesta que realizó en la Comisión Retorno del Fútbol de la ANFP

Universidad Católica salió a desmentir la propuesta realizada en la Comisión Retorno del Fútbol de la ANFP y que generó polémica entre los clubes del fútbol chileno, debido a que lo entendido era que solicitaron que los equipos que se acogieron a la Ley de Cesantía no pudieran realizar fichajes en el próximo mercado de pases.

Al respecto, el elenco de la precordillera emitió un comunicado en el que se señala: "Descartamos absolutamente que exista una propuesta de Universidad Católica con respecto a impedir que los clubes que no han podido pagar la totalidad de las remuneraciones no puedan contratar en el próximo periodo de transferencias".

"En su intervención, José María Buljubasich (gerente deportivo del club) no se refirió explícita ni implícitamente a algún club del fútbol chileno en particular y lamentamos profundamente si alguno de ellos se sintió aludido, lo que no fue la intención de la referida alocución, no pretendiendo jamás nuestra institución interferir en asuntos internos de otros clubes", agrega el texto.

Así mismo, expresan: "Los dichos en cuestión se dieron en el contexto de indicar diversas situaciones provocadas por la crisis sanitaria y la consiguiente suspensión del torneo, que son nuevas para el fútbol chileno y la normativa existente, las cuales deberán ser definidas por la Comisión Retorno y, eventualmente, por el Consejo de Presidentes del fútbol profesional chileno".

"El fútbol chileno enfrenta enormes desafíos frente a la pandemia y más que nunca nos exige actuar unidos para lograr un retorno seguro de la actividad", remarcan.

Puedes leer el comunicado de la UC en detalle haciendo click en el enlace.