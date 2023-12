"Les deseo éxitos deportivos": Guillermo Burdisso se despidió de Universidad Católica

El experimentado defensor argentino Guillermo Burdisso se despidió de Universidad Católica a través de sus redes sociales, apuntando que jugó su último partido con la camiseta "Cruzada" en la victoria sobre Unión La Calera en el cierre de la temporada.

En su cuenta de Instagram, el zaguero señaló que "ayer jugué mi último partido con esta gran camiseta, se ganó y se consiguió uno de los objetivos. No fue el inicio que esperaba pero logre terminar el año de la mejor forma, contribuyendo al máximo al equipo".

"Esto me motiva a seguir compitiendo dentro del campo con determinación y pasión. Me voy agradecido con todas las personas que conforman la UC y me apoyaron desde el primer día. Les deseo éxitos deportivos", agregó en su mensaje.

Burdisso arribó a la UC a inicios de este 2023 desde Deportivo Cali, y con los estudiantiles jugó 18 partidos entre Primera División y Copa Chile, sumando un total de 1.278 minutos.