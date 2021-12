Luciano Aued: Con Cristián Paulucci volvimos a ser nosotros y retomamos el rumbo

El experimentado volante argentino Luciano Aued conversó este lunes con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el título conseguido el pasado sábado por Universidad Católica. El futbolista resaltó la llegada de Cristián Paulucci al mando del primer equipo para obtener el tetracampeonato.

"Con la llegada de Paulucci el equipo se vio mucho mejor, volvimos a ser nosotros y retomamos el rumbo, nos hizo muy bien. En las fechas finales, al estar acostumbrados a tener la presión de ganar siempre y estar arriba, uno va naturalizando esta clase de partidos. El grupo lo maneja distinto y la gente confía", dijo el mediocampista.

"Cristián siempre estuvo con nosotros y era cercano a los jugadores, con un muy buen ida y vuelta. Cuando tomó el equipo él sabía de primera mano por qué habíamos sido exitosos. Creo que él y su cuerpo técnico volvieron a darnos confianza y a hacernos trabajar de la forma que nos hace bien. Esa fue la base para tener este cierre de torneo", agregó.

Respecto a su rol en el equipo esta temporada, Aued apuntó que "al principio con Gustavo (Poyet) se dio un poco raro el no tener titularidad, arrastraba una lesión que la mantuve por querer jugar y terminé en una operación. Hay una muy buena competencia porque tenemos un plantel muy rico. En ciertos momentos no me ha tocado estar, pero entendía que debía aportar al grupo. Después de la lesión y todo lo que sufrí, me tocó estar dentro de la cancha en los partidos finales y eso es gratificante para mí luego de pasar lo que sucedió".

Sobre Gustavo Poyet, además indicó que "no fue un tema individual, sino que colectivo. El DT no lograba llegarnos y se sumaron muchas cosas extrafutbolísticas. Todas esas cosas fueron complicando para que no seamos nosotros, pero en la recta final se vio a la Católica de siempre. Este plantel siguió compitiendo de buena forma y eso es para valorar".

Por otro lado, también destacó a algunos de sus compañeros. "Creo que hubo rendimientos sobresalientes en el tramo final. Le tengo un gran cariño a Nacho Saavedra y creo que hizo un gran torneo y el roce que tiene en la selección le hace muy bien. Diego Valencia también hizo un torneo tremendo sin estar en su posición, Marcelino Núñez también hizo un gran torneo, también hay que destacar a Sebastián Pérez que venía de irse al descenso y reemplazó a Matías Dituro de gran forma. Otro que fue importante es Fernando (Zampedri) con sus goles, además de los viejitos que aportamos un poco más", expresó.

¿Se queda o se va?

Luciano Aued también se refirió a su término de contrato y aseguró que aún no se sienta a conversar con el club sobre su renovación. "Entiendo que el club se maneja de esta manera. Sí me hubiese gustado tener una charla antes. Ya habrá momento, en estos días vamos a hablar con el club y veremos cuál es el proyecto que tiene porque somos muchos los que terminamos contrato. Veremos si prolongamos o lo que depare el destino".

En esa línea contó que "en Gimnasia y Racing sé que están abiertas las puertas. Con Gimnasia hubo acercamientos en algún momento y no se dio, yo tenía un gran compromiso asumido en la UC que no podía dejar a la mitad. Cada paso que doy debe estar respaldado por un proyecto, son los últimos años de mi carrera y quiero seguir siendo competitivo".

La deuda internacional

Aued finalmente se refirió a la deuda internacional del cruadro cruzado en el Campeonato Nacional. "Es un proceso lógico y vamos avanzando paso a paso. Es una deuda que tiene todo el fútbol chileno. Pasamos a octavos de final después de michos años y nos terminó eliminando el campeón. Es el rumbo que debe tomar el club, de poder ser cada vez más competitivos. Hay una diferencia de presupuestos que en determinado momento pesa. Hay que seguir dando pasos para ser competitivos", cerró.