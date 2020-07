Luciano Aued: Sabemos que tenemos una deuda en el ámbito internacional y nos hacemos cargo

El destacado volante de Universidad Católica Luciano Aued analizó el aspecto futbolístico de su equipo, pese a la detención del fútbol desde marzo por la pandemia del coronavirus, y señaló que ha sido "difícil" mantenerse en buen nivel durante varias temporadas, aunque recalcó que tienen una deuda a nivel continental.

"Todo lo que hemos logrado con la UC no es fácil. No es fácil mantener el éxito año tras años, con cambios de técnicos. Sabemos que tenemos un déficit en la parte internacional. Nos hacemos cargo de eso", señaló en Directv Sports.

Además, se refirió a las opciones de que regrese el fútbol: "Acá en Chile estamos a la espera, ojalá vuelvan pronto los entrenamientos para afrontar lo que viene. La Libertadores, escuché que podía haber una fecha de regreso a mitad de septiembre y lo entiendo un poco para fijar un retorno, pero creo que se irá viendo cómo evoluciona el tema".

Sobre la negociación por los sueldos del plantel en la paralización, tema que se ha hablado en varias ocasiones, "Luli" sostuvo que "el club nos planteó una situación, nosotros también. Mantuvimos las charlas y logramos un acuerdo. No hay nada que ocultar. El club se ha comportado de manera extraordinaria. La relación está intacta".

Además, recordó los años que ha militado en la UC y la supremacía ante sus rivales tradicionales: "En los clásicos el equipo da un plus extra y eso es increíble. Ante Colo Colo, por ejemplo, este año pudimos ganar por más goles. Lo mismo el 2019, que fue 3-2. Pero para mí, el mejor partido que hemos tenido es el triunfo 4-0 ante la U el año pasado. Fuimos un equipo completo, que estuvo un escalón más arriba del rival".

Finalmente, sobre su continuidad en el club, el trasandino dijo que "no he tenido ofertas y sé que la política de Católica es acercarse cuando el jugador está cerca de terminar contrato (expira en diciembre). Estoy agradecido del club y si me dicen que no, está todo bien, y si yo digo que no, está todo bien, mi relación con ellos sigue siendo fantástica".