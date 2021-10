Marcelino Núñez: Mi primer objetivo es ser campeón con la UC, luego me gustaría ir a Europa

El volante de Universidad Católica Marcelino Núñez se refirió a cuál es su primer objetivo y dijo que su sueño es jugar en el fútbol europeo, donde le atrae más que el resto la liga española.

"Mi objetivo primero es salir campeón con Católica, tratar siempre de trabajar al cien, participar siempre en las nóminas de la selección y me gustaría irme a Europa, me gustaría crecer, en cualquier equipo de Europa me gustaría cumplir mi sueño. La liga que me gusta... me gustaría llegar a España", dijo en conferencia de prensa.

Sobre su paso por la Roja, contó que "he aprendido mucho, ellos -los referentes- tácticamente son muy buenos, físicamente también, entienden muy bien el fútbol. Creo que uno cuando tiene esa oportunidad de entrenar con ellos, te vas acostumbrando a las cosas que quieren, te vas adaptando al ritmo de ellos, casi todos están en Europa y eso es fundamental para uno crecer, aprender los consejos de cada uno sirven para sobresalir cuando llegas a tu club".

"Siempre he tratado de entrenarme al cien, mejorar, y sobre todo de que es una ayuda ir a la selección, te abre los ojos a ver que distintos jugadores, compañeros, están a otro nivel y eso es lindo para mí, para seguir mejorando cada día y eso me ayudará a cumplir mi sueño, que es llegar a Europa", agregó.

La UC, que es escolta de Colo Colo a solo dos puntos de distancia, enfrenta este miércoles a Santiago Wanderers, en la previa al clásico del comingo con los "albos".