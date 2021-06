Matías Dituro: Ir por el tetracampeonato no quiere decir que descuidemos la Copa Libertadores

El arquero de Universidad Católica Matías Dituro ofreció este jueves una conferencia de prensa en el regreso a los trabajos de los cruzados y se refirió a los objetivos que tiene el equipo de Gustavo Poyet de cara al segundo semestre.

"Creo que los objetivos, en este caso, pueden ser paralelos. Ir por el tetracampeonato no quiere decir que descuidemos la Copa Libertadores. Tenemos la ilusión de avanzar, y tenerla no significa que no vamos a pelear en el torneo local", apuntó.

"Sabemos que son ambiciones grandes, pero hay que ir paso a paso. Quedar en la historia (del club) es algo muy lindo", agregó.

El portero también apuntò que "este equipo siempre se basa en la fortaleza grupal y no en la individualidades, y quedó demostrado todo este último tiempo, con todas las dificultades que hemos tenido por diferentes situaciones".

Ante esto, el portero quieren dar pelea en ambos frentes. "Pasamos de fase en la Libertadores, estamos punteros en el torneo y estamos contentos por eso", expresó.

Finalmente, habló de Palmeiras, el rival que tendrán en Copa Libertadores. "Es un gran rival. Cuando te toca un equipo brasileño de esa dimensión sabes que va a ser muy duro, pero en el mata-mata puede pasar cualquier cosa. Esperamos estar en buena forma física para competir de buena manera y pasar la llave", cerró.