Matías Dituro: Si Conmebol programó la Copa Libertadores, nos prepararemos para eso

El portero de Universidad Católica Matías Dituro aseguró que su escuadra se está preparando para el regreso de la actividad, particularmente de la Copa Libertadores, la cual se espera que se reanude el próximo 15 de septiembre para los "cruzados" ante Gremio en San Carlos de Apoquindo.

Dituro dijo en una conferencia de prensa telemática que "si la Conmebol programó la Copa Libertadores, nos prepararemos para eso. Después, tomar una decisión hoy estando a un mes y medio, es apresurado. Espero que mejore la situación en todos los países de Sudamérica".

Sobre los entrenamientos que desarrollan en San Carlos de Apoquindo desde hace casi dos semanas, el portero sostuvo que "me he sentido muy bien y estoy feliz porque quedé muy bien después de la operación. No tuve que hacer trabajo diferenciado. El ritmo de mis compañeros es muy bueno, se hizo un gran trabajo en casa".

Acerca de la disputa titularidad en el retorno de la competencia, aseveró que "la lucha por el puesto es constante, independientemente de lo que haya pasado en el último tiempo con la pandemia. Es una pelea muy sana con Cristopher (Toselli), jamás me he sentido titular indiscutido porque no me corresponde y con quien sea la competencia siempre soy el 100 por ciento".

"Estar en San Carlos es espectacular, da adrenalina pensar que estamos avanzando y que estamos cada vez más cerca del regreso. En relación a las posibles lesiones, es muy difícil medirse en un partido, así que el cuerpo técnico está viendo las cargas, pero no estaremos exentos en el regreso. De igual forma, no hay fecha real para el regreso, pero no te puedo decir nada", cerró.

La UC, perdió sus dos primeros partidos en la Libertadores frente a Internacional y América de Cali, por lo que no tiene margen de error a nivel continental. En el torneo local, aún se espera una fecha definitiva para la vuelta.