Nicolás Castillo detalló su salida de la UC y lanzó duros dardos contra Juan Tagle y Buljubasich

Hace unos días se concretó la salida de Nicolás Castillo de Universidad Católica a tan solo meses de haber regresado al club que lo formó en el fútbol chileno. La dirigencia decidió no renovar su contrato profesional en una decisión que generó mucho malestar en los hinchas de la institución de la precordillera.

Castillo, que vio finalizada su tercera etapa por la UC en una temporada en la que disputó 12 partidos y anotó 2 goles, organizó una despedida simbólica de Los Cruzados con un partido de futbolito al que asistieron algunos ahora ex compañeros y cerca de 400 hinchas a San Carlos de Apoquindo.

Castillo dio detalles de su salida de la UC y lanzó duros dardos contra la dirigencia

Han pasado las horas y el delantero y exseleccionado nacional sacó la voz para aclarar cómo sucedieron los hechos que gatillaron su salida del conjunto estudiantil cruzado.

En una entrevista publicada en el canal de YouTube de Bruno Sampieri, Castillo lamentó el no poder despedirse dentro de una cancha y vistiendo los colores del club que lo formó.

“Me hubiese encantado despedirme en el estadio, haber jugado, ganado, y dejar a Católica en Copa Libertadores, pero no se pudo. Y se me ocurrió hacer un partido antes de irme y llegó mucha gente. Quedé muy feliz de poder haber jugado ese partido con la gente, conm compañeros, por cómo se dio todo y el cariño que recibí”, declaró.

El análisis del Nico tras su segundo paso por la UC

En este paso por la UC, Castillo sólo disputó 12 partidos este 2024, en los que convirtió 2 goles, algo que no dejó muy conforme al atacante de 31 años.

“En el balance del año siento que pude sumar un poco más de minutos y me voy con la sensación de que pude haber aportado más, no se dio por distintas circunstancias, pero me voy tranquilo porque di todo, lo dejé todo siempre y siempre fui para adelante por el club, para que Católica gane”, dijo.

“El primer semestre venía de dos años casi sin hacer nada y volví a darle impacto a mi cuerpo y estaba lleno de dolores en las rodillas, tendones, etc. y decidimos en la mitad de año, por la para por Copa América ver la opción a hacer una limpieza del tendón de aquiles. Se hizo y después volví super bien. Completé más entrenamientos, pero jugué más en el primer semestre que en el segundo, por lo que quedo con esa sensación de poder haber sumado más minutos”, indicó.

Los hechos que gatillaron su poca continuidad en la UC

El oriundo de Renca reconoce que algo pasó con la dirigencia en el segundo semestre, y específicamente, tras el clásico ante Universidad de Chile, dónde el delantero chase gestos contra la hinchada azul que le costó una severa sanción de tres fechas.

“Después del clásico con la U hubo una reunión. Después de todo lo que se generó por los gestos que hice. Pude haberme excedido, fueron muchas emociones del momento, de lo que venía atravesando y me venían diciendo desde antes. Fue todo un cúmulo de emociones. Después de eso, tuve una reunión con los dirigentes, con (José María) Buljubasich y (Juan) Tagle y siento que desde esa reunión la relación y el trato fue diferente. Cambió todo con ellos y con el cuerpo técnico. Después de eso jugué mucho menos, entonces algo pasó ya que no tuve las mismas oportunidades que otros tuvieron”, explicó.

Castillo acusó faltas de respeto de la dirigencia con él

El delantero reconoció que tuvo una reunión con la dirigencia de la UC, la que fue bastante agitada, ya que los dirigentes le sacaron en cara los costos del tratamiento médico que terminó con una operación realizada en España a mediados de 2024.

“Hubo cosas que no me gustaron, que me dijeron que me molestaron, me faltaron el respeto. Que el presidente del club me diga que se gastaron tres, cuatro millones de pesos en llevarme a España a operarme, cosa que yo no pedí. Que te saquen en cara que fue un gasto económico para el club el llevarme allá, siendo que yo no lo pedí”, dijo.

“A mi me llevó el cuerpo médico a ese doctor, que justo estaba en Chile, me dijeron ‘tienes esto, nosotros hacemos esto, ya hagámoslo’ y fue así. Pero yo nunca pedí ‘yo quiero operarme con ese doctor, quiero ir a operarme a España’, no, el club fue y dijo este es el doctor que te va a operar, listo”, remarcó.

“Después llegué acá y me sacaron en cara que me pagaron un pasaje. Después yo me puse a pensar, a los 19 años cuando me fui les dejé tres millones y medio de dólares. Después cuando me fui de Pumas a Benfica, les llegó una comisión. Y cuando América me compra a Benfica, les llegó otra. Entonces dices por qué de todo lo que yo le entregué al club, me van a sacar en cara cuatro o cinco millones de pesos. No sé porqué se llegó el momento en que me sacaron en cara eso y fue algo que me sorprendió”, agregó.

“Esa reunión fue una reunión más o menos picante porque yo expresaba lo que yo sentía y ellos decían lo que sentían. Después de esa reunión yo jugué muy poco”, puntualizó.

Lamentó que la UC no valore a los jugadores formados en casa

Por último, el ex seleccionado nacional disparó contra la dirigencia por no valorar a los jugadores de casa.

“Ahí te das cuenta de cómo están haciendo las cosas en Católica. Todo lo que pasa en la interna, el jugador de casa se siente perjudicado. Lo viví en carne propia ahora, cuando era joven. Uno se va con pena más que enojado. Con pena de cómo fueron con uno o como son con gente del club que uno sabe que daría todo por el club. No me gusta como están haciendo las cosas con la gente del club, ya que el trato con la gente de afuera es muy distinto”, acusó.

“Siempre les dije las cosas en la cara y quizá eso les molesta y me pasó la cuenta. Pero no me gusta como se están haciendo las cosas en Católica”, cerró.