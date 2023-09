Nicolás Núñez: Colo Colo es un equipo intenso, pero también tienen debilidades

El técnico de Universidad Católica, Nicolás Núñez, hizo la previa del clásico que este domingo el elenco cruzado afrontará ante Colo Colo en el Estadio Monumental, y junto con asegurar que el cuadro albo es intenso, comentó que es posible hacerle daño.

"Desde nuestro análisis se confirma que Colo Colo es un equipo que te quita la iniciativa, que intenta presionar, que recupera muchos balones en los inicios de las jugadas y en la construcción del equipo rival. Es un equipo intenso, pero muchas veces ahí encuentran debilidades", dijo en conferencia de prensa.

"Ahí en las transiciones nosotros debemos tener la tranquilidad para finiquitar la jugada", añadió antes de referirse a los condimentos que tiene el duelo a disputarse el domingo en Macul desde las 15:00 horas.

"Es un equipo clásico, y en un torneo que está por terminar donde ellos y nosotros nos jugamos mucho. Espero que sea un partido atractivo que no tengo dudas donde ambos equipos buscarán el gol como primera intención, y en ese sentido nosotros nos preparamos con nuestras virtudes", expresó.

Sobre las diferencias en relación a lo ocurrido en Copa Chile hace un par de semanas, Núñez expresó que "es cierto que llegábamos en momentos distintos, pero los clásicos tienen un componente emocional donde se equiparan las cosas, y estoy seguro que también está la parte futbolística. Creo que en el Monumental, por una cuestión lógica Colo Colo asume más riesgos, se asienta en campo rival y en esas posibilidades que a los equipos rivales se les presentan atacando a campo abierto hay que ser certeros. Debemos ser muy claros, y certeros en las posibilidades que tengamos, tomar muy buenas decisiones".

Sobre el momento de la UC, Núñez expresó que "más que una revancha, la siento que es una oportunidad para nosotros en seguir sumando puntos, venimos haciéndolo y es importante, porque nos ha graficado escalar en la tabla. Después el rival y el contexto ayudan mucho. Hay un componente emocional y ellos están en la disputa por el torneo, y nosotros avanzando en el objetivo que tenemos".

"De tranquilidad no hablaría, porque mientras no nos acerquemos más a nuestro objetivo, no podemos tener tranquilidad. En Copa Chile estaban más tensionados que ahora y también hemos ido creciendo en confianza. Tenemos que ganar seguridad, y lo primero es ganar, competir y sumar. Queremos jugar mejor, es un hecho, pero los resultados nos dan seguridad ante un equipo que lleva mucho tiempo jugando junto, que tiene la motivación de alcanzar líder, pero tenemos queremos ser competitivos, y sobre todo enfocados en que nuestro funcionamiento puede seguir mejorando", expresó.

En relación a las bajas del cuadro cruzado, Núñez comentó que "Branko (Ampuero) está fuera, descartado, sufrió un desgarro. César (Pinares) está en evolución y veremos si llega, y Jorge (Ortiz) está bajo protocolos que se cumplen por los golpes en la cabeza y veremos si los días alcanzan para no arriesgar nada".