Nicolás Núñez: Lo más importante es que tendría que haber VAR en la Copa Chile

Nicolás Núñez, DT de Universidad Católica, se refirió al 0-0 contra Colo Colo en la primera final zonal de Copa Chile y evitó lapidar al arbitraje, ante un penal no sancionado a los albos y otro reclamado por la tienda "cruzada", junto con destacar el avance de sus dirigidos.

"Queríamos ganar, es un hecho y así competimos, para ganar. Obviamente no nos vamos conformes del todo con el resultado. Competimos mejor que el partido pasado y es importantísimo. Dimos un paso adelante en convicción, lucha, ser un equipo", indicó en conferencia de prensa.

"Además, siempre es importante el contexto. Enfrentamos a un equipo que lleva mucho tiempo en funcionamiento, que está peleando arriba el torneo. Competimos de igual a igual y fue un partido parejo. Obviamente para el domingo esperamos un partido abierto, donde todo se define y ellos son locales. Es una oportunidad más para competir bien y que sea más valorable por el contexto", sumó.

Respecto al polémico arbitraje, Núñez dijo que "lo más importante es que tendría que haber VAR. Eso va a ayudar a la justicia, independiente de si es un penal en contra o a favor. Tendría que estar implementado en Copa; que esté (recién) en etapas más avanzada es algo a mejorar".

"Después, Francisco Gilabert me parece un árbitro de los muy buenos del país. Son cosas puntuales. Es un árbitro con el que se puede dialogar tranquilo en su manejo, no tiene esa prepotencia que muchas veces criticamos. Se puede equivocar y lo acepto. Me fui conforme", opinó sobre el juez en Santa Laura.

"Hubo una para Colo Colo, que no vi la repetición, y también una para nosotros. Así como también en el torneo nacional no nos cobraron dos penales claros y reconocidos por Tobar, pero ahí había VAR; ahora no y hay un margen de error", expresó.

"Nos ha tocado competencia dura en un cambio de cuerpo técnico e idea. Vamos en ascenso. Tuvimos un bajón importante el domingo (contra Palestino), pero ahora quedamos muy conformes, sobre todo por la disposición y cómo el equipo enfrentó el partido", retomó en el repaso futbolístico.

#Iremos a buscar el funcionamiento. Generamos ocasiones de gol y tendremos esa tranquilidad para festejar. Tengo mucha seguridad y convicción en los jugadores y el equipo", dijo pensando en la revancha de este domingo 20 de agosto a las 15:00 horas en el Monumental.