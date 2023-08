Nicolás Núñez y el adiós de Copa Chile: Me voy orgulloso, el equipo tiene espíritu de lucha

Nicolás Núñez, entrenador de Universidad Católica, repasó la caída y eliminación de Copa Chile ante Colo Colo en la final Centro Norte, con convicción en enmendar el rumbo de Primera División al quedar con un solo frente por delante.

"Más que sumar estadísticas, fue una llave muy cerrada. Es cierto que no hemos podido convertir goles, pero fue evidente que sí generamos. Diferente sería que no llegáramos nunca al arco. Ellos defendieron muy bien, quizás nosotros no tuvimos claridad", analizó en conferencia de prensa.

"Obviamente hay desazón y tristeza por no pasar la llave, pero creo que ante un muy buen rival pudimos competir. Fue muy abierto, sobre todo el segundo tiempo. Me voy orgulloso de que el equipo tiene espíritu de lucha, se quiso reponer. Era importante crecer desde lo actitudinal", añadió.

Respecto a la falta de victorias desde su llegada, Núñez dijo que "es difícil no ganar, pero tenemos ilusión, energía para el torneo nacional, que es lo que tenemos que levantar".

"El equipo tiene capacidad de competir y plantearse como objetivo clasificar a a una copa internacional. Tenemos que hacerlo, tenemos un solo torneo por delante y nos enfocaremos plenamente en ese objetivo", continuó.

"Obviamente quiero ganar, me preparo para eso. Hemos estado cerca en algunos partidos, sobre todo en el primero (contra Cobresal). Afecta, pero en ningún caso me afecta ni resta energía en que vamos a ganar en algún minuto y revertir esta seguidilla. Desde hoy, pasando esta amargura, nos preparamos para conseguir resultados positivos en el torneo nacional", sumó el DT, que confía en meterse en torneos continentales.

"En disputa hay bastantes puntos y tampoco es tanta la lejanía. Estamos lejos de Copa Libertadores, es una realidad, está más cerca la Sudamericana, pero apuntamos a una copa internacional, cualquiera de las dos", aseveró.

Finalmente, Núñez hizo un balance resumido de la serie copera: "Colo Colo es justo ganador, por algo lo hizo. Nosotros a ratos estuvimos más cerca que ellos. Por eso dije que la llave fue muy cerrada. Se definió por un gol, con ocasiones en los dos arcos y un primer partido muy apretado".