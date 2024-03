Nicolás Núñez y su salida de U. Católica: Fue triste, quedé frustrado los primeros días

Mientras en San Carlos de Apoquindo presentaban al flamante entrenador de Universidad Católica, Tiago Nunes, su antecesor en la banca, Nicolás Núñez, disparó con todo en un programa de radio, este jueves 28 de marzo, en lo que corresponde a sus descargos, tras dejar el club precordillerano.

"Fue triste, quedé muy frustrado los primeros días, tenía mucha ilusión por mi vínculo con Católica, por haber llegado al club en el año 96, todos tenían la ilusión de que alguien de la casa pudiese tener un buen desarrollo, y no se hizo", dijo en ¡Los Tenores' de Radio ADN.

Núñez situó su frustración en la derrota que los dejó sin disputar la fase grupal de la Copa Sudamericana.

"Si no hubiésemos perdido el partido con Coquimbo, no hubiese salido de Católica. La mayor responsabilidad es mía, en el hecho de no haber transmitido el carácter con el que se debía competir ese partido", añadió.

Y un punto clave de todo este proceso de salida, lo basó en el presidente de la institución, Juan Tagle.

"Después del partido con Coquimbo, sentí un quiebre con la dirigencia, principalmente con Juan Tagle. Cuando llegué al club, siempre se expresó que todo lo que se diría en conferencia de prensa iba a estar alineado entre entrenador y dirigencia. Después de perder con Coquimbo, se me acercó el encargado de prensa y me dijo que Juan Tagle quería habar para decir que yo iba a estar en evaluación y que había responsables directos".

Bajo la misma línea, acusó a Tagle de no cumplir su palabra: "Ahí sentí que Tagle no cumplió ese acuerdo que estaba conversado, porque quizás su rabia, o sus emociones, lo traicionaron. Estaba en su derecho, pero hay una forma para hacer las cosas, yo también tenía derecho a decir muchas cosas y, por estar alineado, no las dije".