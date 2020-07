Patricio Toledo sobre eventual salida de Dituro: Sería una buena posibilidad para Toselli

El ex portero de la selección chilena y de Universidad Católica, Patricio Toledo, analizó la posibilidad de que Matías Dituro deje la tienda cruzada para emigrar a Atlético Mineiro, de Brasil, y aseguró que si se da, sería una buena oportunidad para Cristopher Toselli.

"Me gustaría porque le daría la posibilidad a Cristopher de poder demostrar en qué condiciones está y para ver si está capacitado para ser el portero de Universidad Católica", dijo Toledo en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"Después de la lesión, me da la impresión que no fue el arquero que podía ser, y cuando volvió a la UC se encontró con Dituro que no le ha dado ninguna posibilidad", añadió en relación a quien fuera el arquero de la selección sub 20 en el Mundial de Canadá de 2007.

Toledo, además, alabó a Dituro, de quien destacó su técnica, transformándose en un aporte para los arqueros chilenos.

"Siempre será bueno que clubes extranjeros se fijen en uno. Dituro ha hecho una carrera importante, en la UC ha demostrado que es un arquero de gran nivel, y puede jugar en Brasil o en Europa. Tiene mucha técnica como arquero y desde hace muchos años que no llegaba a Chile un arquero así, y ha sido un aporte importante para nuestro fútbol", comentó.