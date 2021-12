Paulucci desmenuzó a su rival: Colo Colo cometió tres veces el mismo error con el tema del Covid

Cristian Paulucci, técnico campeón con Universidad Católica, habló sobre la pelea por el título con los albos durante Campeonato Nacional 2021 y remarcó los errores que cometieron en Macul con el tema del Covid-19.

"Hay que saber reconocer los errores. Ellos cometieron tres veces el mismo error el tema del Covid, qué culpa tenemos nosotros. A Gustavo (Quinteros) lo quiero un montón. Yo lo adoro. Pero no apunto a él, es el discurso de Colo Colo. Si ellos sienten que es así, (sentirse perjudicados) es respetable, jugaron dos partidos con juveniles y a lo mejor no deberían haberlos jugado. Pero los errores lo cometieron ellos", explicó Paulucci en ESPN.

Además, en lo futbolístico, el entrenador de los Cruzados afirmó que sabía que Colo Colo en algun momento tropezaría en el torneo.

"Después del partido con Colo Colo me hice una autocrítica. Salieron tres jugadores y me dijeron que estaban en desacuerdo, que estaban cómodos conmigo y que íbamos a ganar el Campeonato. Eso me dio aire, me hizo revivir, cambiamos las caras. Ahí sentí que podíamos. Sabía que Colo Colo se iba a caer, lo veía que ganaban bien, pero no terminaba de convencerme la forma. Y pasó lo que pasó en las dos últimas fechas", aseveró.

Además, tuvo grandes elogios para los jugadores de su plantel y la jerarquía que tuvieron para salir adelante en la segunda parte del Campeonato.

"Marcelino es un Fórmula 1, un tractor. Pipe Gutiérrez es un exquisito, no sé cuántos hay que recuperan la pelota como él. Se recuperó un líder como Aued, a un Juan Leiva que compite con un tractor como Marcelino. Tenemos un plantel impresionante, teníamos que aprovechar lo mejor de cada uno", comentó.

Y también elogió a Diego Buonanotte: "Habíamos declarado que íbamos a jugar con un 4-3-3 y no le podía mentir. Él estaba contento, un profesional increíble, es ídolo del club, no me hizo ningún problema".

Finalmente, sostuvo que el fútbol "no es una cuestión de edad, es de rendimiento", y por ese motivo "a mi me gustaría que se queden todos o la mayoría, pero la institución tiene que sentarse a renovar con ellos y sus representantes. Desde lo futbolístico, estoy encantado con el grupo que tengo".