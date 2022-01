Paulucci tras perder la Supercopa: No es lógico jugar un partido en medio de la pretemporada

El técnico de Universidad Católica, Cristian Paulucci, lamentó la caída de su equipo por 2-0 en la Supercopa frente a Colo Colo, pero hizo hincapié en que este partido está en medio de la pretemporada y que eso los afectó.

Paulucci dijo en conferencia de prensa que no llegaron con menos ritmo por falta de partidos amistosos: "Para nada. Dije antes del partido que no es lógico jugar un partido en medio de la pretemporada, pero las cosas son así. El año pasado ocurrió lo mismo y nos tocó ganar y ahora perder".

"Siempre hay cosas que corregir. Colo Colo es un equipo intenso y que presiona, como nosotros. Hoy ninguno de los dos jugó bien al fútbol. Fue un partido súper intenso, muchas infracciones, como buen clásico y final. Hay que ser sinceros, el partido se abre por un error muy grande nuestro (del portero Sebastián Pérez en el primer gol)", siguió con el análisis del partido.

"Siempre se sacan lecciones, cuando uno gana y cuando uno pierde. Uno saca más en las derrotas, eso sí. Jugamos contra un gran rival, que hizo bien las cosas. Fue un justo ganador", añadió.

También descartó por el momento un reemplazante para Luciano Aued: "La baja de Aued no está confirmada. Tiene un tema que se está viendo con el área médica y de acuerdo a eso veremos. Nosotros no estamos buscando jugadores por Aued, sino que estamos buscando jugadores, tres más aparte de los que llegaron. No sé por qué hay que sacar un jugador nuestro".

Finalmente, valoró el trabajo del mediocampo ante los "albos": "Sebastián Galani hizo todo lo que pudo, un gran esfuerzo. Al final le tocó jugar en una posición que no es la suya (central). Marcelino Núñez peleó muchísimo y Felipe Gutiérrez colaboró en lo físico. Nos faltó fútbol. Mérito del rival que no nos dejó jugar como nos gusta".

La UC debutará el fin de semana del 6 de febrero en el Campeonato Nacional ante Coquimbo Unido en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso", en el tradicional duelo de campeones de divisiones en el inicio del torneo.