¿Por qué no hubo contactos estrechos en U. Católica tras detectarse un caso de Covid-19?

Universidad Católica lamentó este viernes un caso de Covid-19 en su plantel, por lo que se encendieron de inmediato las alarmas en la previa del partido ante Deportes La Serena, aunque con las horas la situación se desdramatizó, ya que la Seremi de Salud de la Región Metropolitana determinaron que no hubo contactos estrechos.

Pero, ¿por qué ocurrió esta situación? Desde la ANFP explicaron a El Mercurio que el contagiado "no usó el camarín. Estaba lesionado, por lo que hacía trabajos de kinesiología. Llegaba y se iba. La Seremi hizo la trazabilidad en base a eso".

Además, desde el ente rector del fútbol chileno aseguraron que "lo que pasó entonces con Colo Colo y la UC no es comparable. En los albos hubo múltiples contagios, fotos, fue en un partido... en la UC no hubo viajes, partidos, nada".

Junto con esto y tras el caso de Colo Colo, desde la ANFP pidieron a la Seremi no considerar contactos estrechos a quienes comparten una cancha, al aire libre, por lo que el plantel de Audax Italiano no fue considerado contacto estrecho tras el duelo ante el "Cacique".

De todas formas, en Deportes Antofagasta también se quejan, luego de haber jugado con equipo alternativo hace 10 días ante la UC por un caso positivo y 10 contactos estrechos: "Todo empezó cuando Colo Colo no quiso jugar con nosotros el año pasado. La ola fue creciendo y nadie pudo detenerla. Para justificar la cuarentena nos acusaron de no respetar los protocolos y es mentira. Un día antes de este partido nos hicimos los exámenes, todos, desde los directivos a los utileros, y no pudimos viajar".

La UC juega este sábado a las 15:30 horas (18:30 GMT) con La Serena, duelo en que puede quedar provisoriamente como puntero, a la espera de lo que haga Colo Colo el domingo contra Curicó Unido.