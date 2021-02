Poyet: Vamos a ver si podemos dar un poco más y lograr lo que se necesita a nivel internacional

El uruguayo Gustavo Poyet, flamante técnico de Universidad Católica, aseguró que buscará solidificar el rendimiento del equipo y que espera avanzar algunas rondas en la Copa Libertadores.

Poyet dijo al sitio oficial de Cruzados que "el objetivo principal es ganar el campeonato y está la otra parte, lo internacional, que creo que nos vamos a enfocar a ver si podemos dar un poquito más entre todos y lograr lo que se necesita a nivel internacional para pasar fases".

Además, el "charrúa" sostuvo que "realmente la mezcla es espectacular, necesitamos de todo el plantel porque van a ser muchísimos partidos seguidos, es una cuestión de trabajar, de creer, de convencer y de que entre todos hagamos el esfuerzo necesario para estar en un buen lugar".

Junto con esto, destacó que llegar a la UC es "un desafío especial. Ya es un desafío ir a un grande y más encima cuando viene de ser tricampeón. Cuando la gente se acostumbra a ganar hay que seguir ganando, hay que seguir apostando a los títulos, en ese aspecto no me escondo para nada. Pueden esperar de mí, trabajo, estar al máximo, ser un hincha más, sino el que más. Espero disfrutar mucho, darlo todo".

Finalmente, en lo personal destacó que "creo que es un momento importante en mi carrera, estaba buscando la gente con la que trabajar y el mejor club posible. En este caso me he sentido muy cómodo en las conversaciones con todos los que participaron de estos días de comunicaciones, gente que me ha tratado bien, que me ha llegado muy profundo y encima un equipo de primer nivel sudamericano como Universidad Católica".

La "franja" comenzará a defender por cuarta vez el título del torneo local desde fines de marzo, mientras que en la Libertadores conocerá sus rivales en abril y ese mismo mes comenzará su aventura en el certamen en cancha.