Preparador de arqueros de la UC: Tuve conversaciones con Quinteros para ir a México

Jorge Martínez afirmó que le gustaría trabajar con el ex DT de los "cruzados" en Xolos de Tijuana.

El preparador de arqueros de Universidad Católica, Jorge Martínez, reconoció que el ex técnico de los "cruzados", Gustavo Quinteros, le ofreció trabajo en México en Xolos de Tijuana, su nuevo equipo.

En conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, el funcionario afirmó que "tuvimos conversaciones con el profe (Quinteros) para poder ir a México con él, pero no depende de él. Hay que ver algunas cosas allá. Llegando allá va a ir viendo la posibilidad de cuándo pudiese integrarme al cuerpo técnico de él".

De todas formas, Martínez asegura que en caso de no resultar su partida al fútbol "azteca" "me gustaría mucho quedarme en Universidad Católica y seguir desarrollando el trabajo que veníamos haciendo con los arqueros, porque la verdad es que me encontré con una institución muy linda, muy familiar".

"Una institución muy profesional en todas sus áreas, así que me encantaría muchísimo quedarme en Católica y poder seguir sumando en el área de los arqueros", señaló.

Junto con Martíenez, la intención de Quinteros es llevarse a algunos integrantes del plantel a su nuevo equipo, que son Matías Dituro, César Pinares y Edson Puch.