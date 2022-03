Presidente Boric analizó presente de la UC: Si nos pillaron el diseño, hay que innovar un poco

El Presidente de la República Gabriel Boric es un conocido hincha de Universidad Católica y este lunes dejó por un momento de lado la política para referirse al momento del cuadro "cruzado" que acumula tres derrotas.

"El último partido con Everton fue un desastre, más encima con una expulsión muy cuestionable para Everton", reconoció el Mandatario en entrevista con radios de la compañía Ibero.

"Quién soy yo para darle consejos a Paulucci, pero si ya nos pillaron el diseño, hay que innovar un poco. El reemplazo de Valber Huerta ha sido muy difícil. Lo de tres centrales hay que evaluarlo", siguió.

"Me han preguntado a qué estoy dispuesto renunciar, y yo espero no renunciar a ver los partidos de Católica. Me gustaría poder ir al estadio en algún momento, pero eso lo veremos más adelante", completó.