Quinteros aclaró sus dichos: No estoy contra los árbitros, ofrezco disculpas si alguien se sintió ofendido

Gustavo Quinteros, técnico de Universidad Católica, aclaró la polémica acusación que hizo el jueves en rueda de prensa, al decir que "los arbitros mienten", y asegúró que fueron "expresiones sacadas de contexto". Además, se disculpó con aquellos "que se sintieron ofendidos".

"Quiero aclarar mis expresiones de la conferencia de prensa. Son expresiones que fueron sacadas de contexto. Y lo que menos quiero es enfrentarme a los árbitros. Solo quería clarar que los dichos se referían directamente a una frase o un informe del partido. En ningún momento me referí en general al arbitraje, al árbitro o a los que estaban involucrados", explicó el DT ante los medios este viernes.

"Me referí a una frase que se puso en el informe que no es verdad. Si en algún momento lo que yo dije, que no fueron las palabras ideales, molestó o no le gustó, o agredió al cuerpo arbitral en general, sinceramente pido disculpas", continuó.

Las declaraciones de Quinteros fueron debido al informe del juez César Deishler, quien consignó que el entrenador lo insultó en el duelo contra Unión La Calera en Copa Chile el pasado fin de semana, diciendo "no tienen pantalones, son unos cobardes, un desastre". En su versión, el ex seleccionador de Ecuador afirmó que "esas palabras no son mías", por lo que acusó una "mentira" por parte del árbitro.

"Vuelvo a repetir, para que quede claro. No tengo nada en contra de los árbitros, si alguien se sintió ofendido y ofrezco disculpas. Esa frase que se puso en el informe no es mía, nunca lo utilicé en el partido", reiteró Quinteros este viernes.