Quinteros: Nos faltaron jugadores como Fuenzalida y Cornejo y no supimos reemplazarlos

El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, lamentó la derrota de su escuadra frente a Deportes Iquique en San Carlos de Apoquindo y lo atribuyó a la falta de jugadores importantes como Juan Cornejo y el capitán José Pedro Fuenzalida, quien se lesionó a un día del encuentro.

"Tuvimos la falta de jugadores como Fuenzalida y Cornejo, y lo sentimos, no fuimos capaces de reemplazarlos de la mejor manera ni pudimos repetir futbolísticamente lo que hicimos, por ejemplo, en el Torneo de Verano", sostuvo el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Además, agregó que "puede afectar que la baja de Fuenzalida sea de última hora, porque teníamos un circuito armado y tiene otra característica que César Pinares. Él tiene más recorrido por la banda y mayor conocimiento con Raimundo Rebolledo. Cornejo venía recién recuperándose y tenía temor a no jugar todo el partido".

De igual forma, Quinteros no se mostró tan disconforme con el rendimiento de sus dirigidos, ya que aseguró que "lo único negativo fue el resultado, por que tuvimos bastante más intenciones que el rival. Ellos defendieron muy bien, no fuimos capaces de vulnerar una defensa cerrada y fallamos en los últimos metros. Tiramos centros que no conectamos".

Sobre el nivel de los "dragones celestes" añadió que "Iquique hizo un trabajo muy bueno en defender, ordenado. Nosotros no fuimos muy claros, a pesar de que tuvimos situaciones y no pudimos repetir lo del primer tiempo, quedando mano mano.

El ex DT de las selecciones boliviana y ecuatoriana, también se refirió a la posible llegada de Duvier Riascos, señalando que "empezamos desde enero areforzar al equipo y estamos esperando hasta este lunes para saber si podemos incorporar a un delantero. Nos quedamos sin la posibilidad de contratar un volante central y esperar que Saavedra se pueda recuperar lo antes posible".

Finalmente, insistió con el tema de Fuenzalida y aseveró que "los médicos te pueden decir dos semanas -para su recuperación-, pero no hay algo definitivo. Esperamos que puedan ser poquitos días. Pero sabremos con claridad después de los estudios", cerró.