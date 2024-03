Rodrigo Valenzuela: El técnico que llegue será el más idóneo para este momento

En conferencia de prensa, Rodrigo Valenzuela, técnico interino de Universidad Católica, se refirió a la búsqueda del nuevo entrenador, donde indicó que la dirigencia busca a la persona más idónea para el momento que atraviesa el club, además de referirse a sus experiencias como interino.

"No me cabe duda de que la dirigencia y la gerencia deportiva está buscando a la persona más idónea para el club, no tengo duda de toda la gente que ha buscado, que ha llamado el club, es gente capacitada para estar acá. Debemos ajustar, cuando hay cambios siempre hay desajustes, luego de semanas revueltas se pierde confianza y los jugadores deben trabajar eso y llegarán mejores resultados".

"No tengo duda que todos los técnicos que está buscando el club son técnicos de jerarquía y capacitados, el nombre que determine la dirigencia es el más idóneo para este momento". Agregó.

Además, el entrenador se refirió a lo que es su tercer interinato con Los Cruzados, mencionando que "todos los interinatos son diferentes, por los momentos, los jugadores que están, las etapas del club, también hay un aprendizaje muy valioso para uno. A todos les pareciera pensar que son todos iguales y que uno tiene la llave maestra para todo, en muchos factores son diferentes y eso lo tomo como un aprendizaje enorme".

"Las circunstancias en las que uno ha tenido que hacerse responsable del equipo han sido todas complejas, pero, por la situación de ahora, ha sido una de las más complejas.

Por último, Valenzuela se refirió a la situación de Agustín Farías, quien "está en la última fase de recuperación. No vamos a apurar a alguien que no esté en su plenitud, eso jamás. Él no está en plenitud y está descartado".