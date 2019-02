Saavedra sobre su regreso al fútbol: Quiero entrar con todo para recuperar el tiempo perdido

Ignacio Saavedra sufrió una lesión en su rodilla derecha en el partido por la última fecha del Campeonato Nacional 2018 donde Universidad Católica acabó por levantar el título. Fue operado, y su proceso de recuperación marcha por sobre las expectativas de los médicos.

Por ello, el joven volante se ilusiona con volver pronto a las canchas para "recuperar el tiempo perdido".

"(Mi vuelta) la imagino muy bonita. Primero pienso en recuperarme bien, pero cuando vuelva, me imagino entrando con todo para poder recuperar el tiempo perdido. Espero estar pronto de regreso", comentó el juvenil al sitio oficial de la UC.

Saavedra entrena con balón hace un tiempo y desde la próxima semana podrá realizar trabajos específicos. Su estado anímico y el apoyo de sus compañeros ha sido fundamental para facilitar su recuperación.

"La verdad es que me siento muy bien, ya estoy mejor. Estoy haciendo casi todo con el equipo. Ha sido muy rápido todo, así que estoy muy feliz de poder estar. Me han hecho muchos exámenes y han salido todos bien".

El jugador de 20 años, que se afirmó en el primer equipo de los "cruzados" la temporada pasada con el entrenador Beñat San José, también es de interés para el nuevo DT Gustavo Quinteros.

"El "profe" ha sido muy sincero conmigo. Me ha hablado mucho, me pregunta cómo estoy y cómo va la recuperación. He visto mucho como él juega, y me siento muy contento que me tenga en consideración. Quiero devolverle la mano cuando vuelva", aseguró.