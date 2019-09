Sebastián Sáez: El objetivo también es la Copa Chile

El delantero de Universidad Católica Sebastián Sáez confesó que, aunque son líderes con solidez en el Campeonato Nacional, quieren ir igualmente por la Copa Chile, certamen donde este fin de semana el elenco cruzado jugará ante Unión La Calera.

"Para nosotros es muy importante la Copa Chile. Después de quedar fuera de copas internacionales el objetivo también se centró en la Copa Chile, queremos tratar de pelear hasta la última instancia y poder ganarla", dijo el delantero en diálogo con la prensa en San Carlos de Apoquindo.

"Hoy tenemos en frente a un rival muy duro como Unión La Calera, es verdad que tenemos muchas bajas, César (Pinares) y Alfonso (Parot) están con la selección; Raimundo (Rebolledo), Diego (Valencia), César (Munder) y Carlos (Lobos) con la sub 23. Además tenemos lesionados y son bajas importantes, pero el equipo ha demostrado a lo largo del año que tiene muy buenos jugadores, que tiene un plantel largo y que se puede suplir las ausencias", añadió el argentino.

Sáez comentó el nivel del equipo y aseguró que sin duda la UC "es el mejor".

"Sin duda a día de hoy somos el mejor equipo, por la posición en que estamos y porque sacamos una diferencia con nuestros perseguidores. El equipo en muchos partidos ha demostrado que juega bien al fútbol y que tiene una idea, una performance que tiene el cuerpo técnico y que está funcionando, entonces a día de hoy somos el mejor equipo, de eso no hay dudas pero falta mucho", explicó.

El ariete, ausente del arco en varios partidos, abordó también su situación personal.

"Me proyecto como todos los días, quiero seguir trabajando, demostrando y mejorando, en el fútbol uno no puede dejar de demostrar día a día, tiene que hacer algo más para convencer, para pelear, para tener esa motivación. Yo me proyecto dentro de todo eso, mejorar aspectos que me faltan por mejorar", expresó.

El elenco cruzado jugará como visitante ante el cuadro calerano el domingo a las 15:00 horas en el duelo de ida de los cuartos de final.