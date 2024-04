Tiago Nunes comienza a vivir el clásico ante Colo Colo

El entrenador de la Universidad Católica, Tiago Nunes, adelantó lo que será el duelo con Colo Colo este sábado en el Estadio Santa Laura. El brasileño vivirá su primer clásico ante los albos con un equipo que poco a poco va mostrando mejoras.

Para Nunes los clásicos son partidos importantes que se definen por detalles, es por que "emocionalmente tenemos que estar equilibrados. No voy a exponer cómo juega el rival o dónde tenemos la intención de sacar provecho. Eso es un tema interno. Tenemos que enfocarnos en nuestro equipo, seguir creciendo y seguir mejorando la parte técnica, física y agarrar más confianza en la parte emocional".

El entrenador cruzado fue consultado sobre si es el tipo de entrenador que no le importa la forma de ganar el clásico o si prefiere jugar de una manera más vistosa y aseguró que "normalmente el equipo que juega mejor gana. Lo principal es tener una identidad e intentar hacer las cosas, aunque si en un momento no salen bien, si el rival te somete y es mejor que nosotros, y aún así ganamos, celebramos".

Cómo ve a Colo Colo y a jugadores como Vidal y Pavez

Tiago Nunes rara vez se refiere a sus rivales y en esta ocasión no fue diferente: "No me gusta hacer ningún tipo de análisis por respeto al equipo de Colo Colo. Ahora, Esteban Pavez es un jugador con el que estuve muy poco en Paranaense. Llegué al equipo y él ya había decidido salir del club. Al final no lo pude dirigir en ningún partido, pero generamos una buena amistad. Es una gran persona y será un gusto poder encontrarme con él".

"Sobre Arturo Vidal, no hay mucho que hablar. No lo conozco personalmente, pero es un referente para todo el fútbol sudamericano. Ahora que estuvo en Brasil salió campeón con Flamengo y Paranaense, entonces hablar de él, es hablar de un tipo campeón, referente, con máximo respeto por toda su trayectoria. Ojalá él también pueda disfrutar de un buen clásico el próximo sábado", cerró el técnico.