Tiago Nunes destacó los goles de Zampedri y se ilusiona con ser campeón con la UC

La Universidad Católica quedó con un sinsabor luego de la eliminación en Copa Chile a manos de Santiago Wanderers, por lo que veían en este partido frente a Unión Calera la oportunidad propicia de reencontrarse con la victoria, y el triunfo de 2-0 les significa seguir en la parte alta del Campeonato Nacional.

El adiestrador de la UC, Tiago Nunes, no quiso poner excusas por las ocho bajas que tuvo en este partido, y se alegró por la victoria obtenida: “Valoro quien están dentro, creo que la mejor forma para pasar la confianza es eso y no hablar de los que están fuera. Estoy muy contento con el partido y el resultado, volver con una victoria era necesario, y estar frente a un rival que está al fondo nos metía mucha presión. Estar un par de semanas sin jugar nos pesó, ya que nos faltó un poco de ritmo. Acabamos teniendo un buen resultado que nos permite seguir arriba. Lo de Wanderers fue un aprendizaje, fue una derrota dura, por eso era importante la victoria, tenemos la ilusión de ser campeones”.

Tiago Nunes: "Zampedri nació para jugar en Católica"

El entrenador de la Católica se refirió al goleador de la jornada, y que lo tiene con 113 anotaciones, a sólo cinco de alcanzar el registro como máximo artillero histórico: "Zampedri es un jugador que nació para jugar en Católica y eso representa la importancia que tiene para el club, y el número de goles que ha metido estando acá habla por sí. Y el grado de liderazgo que ha asumido en el equipo además de sus goles también lo demuestra ayudando a sus compañeros”.

Nunez también habló al estreno de Fernando Zuqui, que acaba de llegar al club: “Dentro del contexto, un jugador que nunca había jugado con sus compañeros, fue un buen debut, se comunicó bien con sus compañeros, hay mucho por mejorar, pero quedo satisfecho por el poco tiempo que ha estado”.

Por último, Nunes señaló que no se referirán más al estado del terreno de juego que se mostró en malas condiciones, ya que acordaron no hablar más del tema, incluso a nivel de clubes, y no desea visto como una excusa si no logran resultados positivos.