Zampedri y los disturbios en Santa Laura: No creo que esté bien, pero lo habrán hecho por algo

Fernando Zampedri, capitán de Universidad Católica, habló tras el accidentado duelo contra Ñublense, que tuvo una interrupción por incidentes en las tribunas a causa de ciertos fanáticos "cruzados", pese al resultado favorable.

"No sé qué pasó, por qué se manifestaron así. Ellos sabrán. Es parte del fútbol, no creo que esté bien, pero lo habrán hecho por algo. No sé el motivo, pero se tomarán medidas seguramente".

Sobre el fútbol, se mostró "contento; un triunfo muy trabajado. La verdad que lo buscamos hace un montón. No se nos venía dando y estoy muy contento por los tres puntos".

"Siempre es lindo convertir, pero el desahogo es que ganamos bien, y eso es lo más importante", añadió. También se refirió al debut como titular y en el gol del juvenil Jorge Ortiz y dijo estar "contento que a los chicos del club les vaya bien. Necesitamos de ellos hoy en día también".

Además tuvo palabras por la lesión de Eugenio Mena: "Es una tristeza bárbara, porque son jugadas que se dan muy poco en el fútbol. Le tocó al 'Keno', pero nada, mandarle mucha fuerza a él, a su familia. Vamos a estar muy pendientes, ayudándolo en lo que necesite".