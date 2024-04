Alberto Jesús López se disculpó por tener "un lapsus" en su criticado comentario hacia la U

Alberto Jesus López, conocido popularmente como "Trovador del Gol", entregó durante esta jornada de lunes su versión de los hechos luego de las críticas que se llevó de parte de hinchas de Universidad de Chile por un confuso momento que protagonizó en medio de su relato del duelo entre los azules y Unión Española en el Campeonato Nacional.

En el programa de este lunes de Los Tenores de Radio ADN, López explicó el por qué mencionó como "Universidad del Chiste" al equipo azul al finalizar su relato del choque con los hispanos, aludiendo en general a "un mal día" que le tocó en las horas previas al compromiso en Santa Laura.

"Yo estaba en éxtasis, estaba cerrando el relato y había tenido un mal día. Yo no me di cuenta en el momento y esto le ha pasado a grandes colegas. Esto fue un lapsus, no fue para nada premeditado ni una broma, me toca relatar seguido partidos de la U y le tengo mucho respeto a la institución", expresó el "Trovador".

