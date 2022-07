Alcalde de Chillán no quiere acoger el Superclásico y dio otro portazo a la U

Universidad de Chile recibió otro portazo, por parte del alcalde de Chillán, Camilo Benavente, en la búsqueda de estadio para recibir a Colo Colo en el Superclásico, programado para el domingo 31 de julio.

La autoridad comunal, en diálogo con Al Aire Libre PM, expuso sus argumentos, señalando que por motivos de seguridad, no puede permitir el uso del Estadio Municipal "Nelson Oyarzún".

"Nosotros preferimos no autorizar. Ñuble no tiene la fuerza policial que quisiéramos, y el estadio está emplazado en un lugar habitacional, y hay antecedentes concretos de lo que ocurre cuando barras, con poca disciplina, se desplazan por el país, no solo por el estadio, sino también por supermercados y centros comerciales. No queremos eso en esta ciudad", declaró Benavente.

Según informamos, la U tiene la autorización de Claudio Ferrada, delegado presidencial en la Región de Ñuble, por la propuesta de la U está en regla con lo que solicita Estadio Seguro. No obstante, es el municipio quien tiene la última palabra sobre el uso del recinto municipal.

Las otras sedes que baraja la U son en Valparaíso, Viña del Mar y Talca, aunque la prioridad es cerrar en Chillán, porque incluso tiene las reservas hoteleras en la zona.