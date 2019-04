Alfredo Arias y su autoevaluación en la U: Seguramente estoy reprobado

Universidad de Chile atraviesa un delicado momento debido a sus constantes tropiezos y por ello se encuentra en la zona de descenso del Campeonato Nacional. Un técnico ya terminó su proceso por la falta de resultados y el nuevo entrenador azul Alfredo Arias se llena de cuestionamientos al no conseguir victorias desde su llegada.

Consultado por Al Aire Libre en Cooperativa sobre su autoevaluación, el técnico reconoció que se siente "reprobado".

"Hay muchas notas, hay muchas materias en un quehacer, seguramente desde lo conseguido estoy reprobado porque no he podido conseguir que el equipo gane", dijo el DT en la conferencia de prensa realizada este viernes en el Centro Deportivo Azul.

Pese a lo anterior, precisó: "Lo que yo creo sinceramente es que doy todo. No hay un minuto de mi trabajo que esté desperdiciado, que esté mal usado en lamentarme, en llorar, en quejarme o en excusas. Si algo pueden decir es que no he puesto ni una sola excusa, que me falta algo, porque acá no falta nada".

El entrenador insistió en que su "esfuerzo y entrega" han sido al máximo desde que asumió la dirección del equipo a mediados de marzo, y que lo más complejo de sobrellevar ha sido el obtener pocos frutos cuando se ha trabajado para cosechar algo mejor.

"No se ha conseguido lo merecido. Hay que luchar el doble, trabajar el doble. Este plantel es valiente y futbolísticamente rico en la técnica. Voy a defenderlos y les daré mi confianza siempre", aseguró.

La U enfrenta este sábado a Everton por la décima fecha del torneo de Primera División. Arias preparó cambios tácticos y puso especial énfasis en la zaga, luego de los constantes problemas con el uso de una línea de tres.

"Hemos defendido en momentos con cuatro y en otros con tres, con cinco y en la última jugada del otro día (en el empate 3-3 ante Curicó Unido) con ocho. Sí, puede haber una variante, o puede que no, pero trataré de llegar al partido con mis jugadores claros en como nos vamos a parar", dijo el "charrúa" respecto al tema.

Sobre supuestos "cortados" en el equipo, Arias explicó que "logicamente no pueden jugar todos" porque "hay 30, juegan 11 y van citados 19". Por eso inclusó se aventuró a decir que "muchos de los que hoy no son tomados en cuenta son los que van a definir nuestra situacion en el Campeonato".

La cita de los laicos con los "ruleteros" se realizará este sábado en el Estadio Sausalito a partir de las 15:30 horas (19:30 GMT). Todos los detalles de este encuentro los podrás seguir por AlAireLibre.cl.