Alvarez y derrota de la U: No creo que la UC haya tenido más de dos tiros en el segundo tiempo

El entrenador de U. de Chile Gustavo Álvarez señaló que pese a la derrota en el clásico universitario ante U. Católica, se va conforme con lo mostrado por sus dirigidos.

Álvarez respecto del comienzo del partido señaló que ellos fueron los que dominaron: "Desde el inicio arrancamos muy bien, me parece que sostuvimos la presión, durante todo el primer tiempo o parte de él. Católica decidió no salir jugando más y empezar a dividir, producto de eso llegó el gol nuestro".

Sobre la paridad de la UC lo atribuyó a un error propio: "En una jugada que hubo un desajuste nuestro fue el gol de ellos, donde prácticamente no nos habían llegado".

Respecto del segundo tiempo donde les convirtieron el segundo gol, que a la postre fue la derrota definitiva Álvarez cree que su rival no les ataca tanto: "El segundo tiempo me parece que hubo un protagonista absoluto, no creo que Católica haya tenido más de dos tiros. No alcanzó desde el resultado pero sí desde el rendimiento y el coraje del equipo. Hay no se vio en el resultado en el tanteador, pero sí en lo que muestra el equipo me deja la misma tranquilidad de siempre", remató el adiestrador de los “azules”.