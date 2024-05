Gustavo Álvarez: “Los jugadores pueden errar goles, el problema es no tener situaciones”

Gustavo Álvarez salió al paso de las críticas sobre Universidad de Chile, en las que se reclama por la poca eficacia del equipo, que le ha significado perder varios puntos en el Campeonato Nacional, dándole la posibilidad a los demás clubes de acortar diferencias y amenazar el liderato en la tabla.

Precisamente el partido frente a Ñublense, donde igualaron sin goles en el Estadio Nacional, fue lo que más molestos tiene a sus hinchas. Al respecto, Álvarez respondió que "con respecto a la ausencia de goles de 14 partidos solamente en uno, no convertimos".

En la misma línea, el estratega azul señaló que el último partido no hay que evaluarlo desde el resultado, sino con el nivel del equipo.

"Si nosotros hubiéramos ganado el último partido (frente a Ñublense) uno o dos a cero, estaríamos hablando de que fue el mejor partido de los 14 en cuanto al juego", dijo.

La estrategia que busca pulir Gustavo Álvarez en la U

Uno de los aspectos que busca mejorar el DT es el recurso de la pelota parada. Estrategia que tiene clara como una opción para mejorar los registros: "Cuando me preguntaban qué tenía que mejorar el equipo, era empezar a hacer más goles o empezar a hacer goles de pelota parada. Hicimos dos, tenemos que aumentar esa marca en promedio".

Además, el estratega de los azules, comentó quienes tienen la misión de ejecutar los balones detenidos: "Los pateadores están designados, tenemos los dos perfiles derechos: Leandro Fernández y Maximiliano Guerrero, por la izquierda Matías Sepúlveda".

Para finalizar, Gustavo Álvarez confesó que lo que más le preocupa no es precisamente la falta de gol de cara a lo que le resta de campeonato: "Siempre digo, los jugadores pueden errar goles, el problema es si no tienen situaciones. Puede bajar la efectividad, pero no el rendimiento general. Entonces esto no es algo que me preocupe"

¿Cuándo juega Universidad de Chile la próxima fecha?

Universidad de Chile visitará a Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar el próximo domingo 2 de junio a las 12:30 horas (16:30 GMT), partido válido por la decimoquinta fecha del Campeonato Nacional.

