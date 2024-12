Apareció el presidente: Michael Clark visitó a la U en su primer día de prácticas en cancha

Universidad de Chile comenzó la pretemporada con miras al 2025 este lunes 16 de diciembre, pero esencialmente con las mediciones médicas, y este miércoles empezaron con los trabajos en cancha, donde tuvieron en el Centro Deportivo Azul una visita que hacía rato no se veía.

La U hasta ahora no ha remecido el mercado de fichajes, y para su reinserción en el campo internacional, donde tomará parte de la fase de grupos de la Copa Libertadores, hasta ahora sólo ha contratado al puntero Julián Alfaro, y restan al menos un par de delanteros y dos volantes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Universidad de Chile (@udechileoficial)

Michael Clark reapareció en las prácticas de la U

A la parcialidad de los azules le llamó a curiosidad que en un tema tan sensible para la institución, como fue el deceso del expresidente René Orozco no se le viera, igual situación con el ídolo Sandrino Castec, y que durante todo este tiempo de receso, donde no se ha contratado a más jugadores, salvo Alfaro, y que en medios de la crisis que vive Sartor, no apareciera.

Fue este miércoles 18, en los trabajos en cancha del plantel de la U que volvió a vérsele al timonel de la concesionaria Azul Azul, y resta saber en concreto, de sus palabras que pasará con los fichajes restantes para el plantel que entre otras obligaciones a partir de abril tome parte en la fase de grupos de la Copa Libertadores.