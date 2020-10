Augusto Barrios: Matías Rodríguez me aconsejó muchísimo, él me ve con condiciones

El futbolista de Universidad de Chile Augusto Barrios aseguró que se sentía preparado para reemplazar al capitán de los azules, Matías Rodríguez, en el puesto de lateral derecho, algo que realizó de gran forma ante Deportes La Serena, y también contó que el propio jugador le aconsejó mucho antes y durante el encuentro.

"Estaba preparado, sabía que podía reemplazarlo porque jugamos en el mismo puesto y tenía la confianza del profesor y mis compañeros. Yo me tomo la responsabilidad de buena forma y sé lo que es estar aquí, la exigencia es alta, así que me siento preparado para la oportunidad que me toca enfrentar", indicó este miércoles antes del choque con Antogasta.

Recordando ese partido contra los "granates", Barrios contó que Rodríguez "me habló muchísimo, me fue corrigiendo, dijo que tuviera comunicación con los centrales y el volante por mi orilla y que jguara relajado, me soltara y atreviera. El me ve con condiciones y tenía que hacerlo relajado. En el entretiempo me corrigió algunos movimientos", comentó.

Sobre el juego de la U, complementó que "habíamos tenido dos derrotas consecutivas y antes eran puros triunfos, lamentablemente perder un partido te cuesta caro, para la prensa porque son exigentes y lo hacen saber en las redes y todo eso, pero le ganamos bien a La Serena y eso da confianza, ratifica lo bien que lo hacíamos antes de las derrotas, pero hay que seguir demostrando con los rivales que vienen".

Luego indicó que el objetivo del cuadro "laico" es ser campeón, "así que si dejamos escapar estos tres puntos se nos aleja. Queremos estar arriba pisando los talones a los que están peleando la punta. Nuestra exigencia es estar arriba porque somos U. de Chile, nos jugamos muchísimo y queremos irp or los tres puntos".

Para finalizar, reconció que en algún momento pensó en dejar la U: "Era una buena alternativa por la edad que tengo y necesitaba tomar ritmo, venía de mucho tiempo sin jugar".

La U enfrenta a Antofagasta este jueves desde las 16:00 horas.