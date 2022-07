Bastián Tapia: Primero hay que consolidarse acá, después me gustaría jugar en Argentina

Bastían Tapia, defensor central de Universidad de Chile, repasó su arribo a las divisiones menores azules desde el norte del país, analizó su presente como titular y reveló en donde le gustaría jugar en el futuro.

"(Jugar en la U) es algo que siempre quise. Ahora que lo estoy logrando no puedo equivocarme. Equivocarme en la cancha es normal, pero no puedo equivocarme fuera de ella, tomar malas desiciones. Tengo que ser responsable", dijo al diario Las Últimas Noticias.

"(Llegar al club) me cambió la vida, porque yo me tuve que venir chico de Antofagasta. Tenía claro que era una oportunidad que no se da dos veces. Me costó en un principio", agregó

"Muchas veces (quise volver a mi casa). Cuando más la sufrí fue a los 16 años. Sufrí lesiones, estaba muy solo, mi mamá tuvo problemas de salud y no la podía ver; me perdí fechas importantes. Mi papá me decía que tenía que aguantar y velar por mi futuro. Gracias a Dios no me devolví", realtó.

También dio a conocer sus preferencias en el fútbol internacional. "Primero hay que consolidarse acá y para eso estoy enfocado. Y después me gustaría jugar en Argentina. Allá no hay equipo chico y su liga es muy intensa. Y en Europa le gusta la liga italiana, siempre he dicho que los mejores centrales están allá", expresó.

Tapia, de 19 años, debutó en Primera División en la fecha 1 del actual Campeonato Nacional, contra Unión La Calera. Desde entonces, ha disputado 11 encuentros en el torneo y dos por Copa Chile, sumando un gol y teniendo un lugar como titular en la retaguardia estudiantil, llegnado a ser capitán.