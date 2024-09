Bianneider Tamayo en su llegada a la Universidad de Chile: “Puede ser ese trampolín para ir a Europa”

Universidad de Chile ya oficializó la llegada de Bianneider Tamayo, el refuerzo venezolano de 19 años que, luego de casi un mes y medio desde el cierre del mercado de pases en nuestro país, recién se incorporó a los trabajos de Gustavo Álvarez en el Centro Deportivo Azul.

El futbolista proveniente de Caracas ya fue oficializado a través de las redes sociales del club, donde mostró su emoción y felicidad por llegar a la tienda azul, pero además poniendo énfasis en la proyección de su carrera.

"Es un gran paso, es mi primera experiencia internacional, el club es grandísimo, puede ser ese trampolín para más adelante ir a Europa. Ahora el presente es la U, la hinchada también me gusta mucho, que siempre estén ahí con el aguante y contento por estar acá", comenzó diciendo Tamayo en un vídeo presentación de los azules.

🗣️ “Me encanta la afición. Quiero que sepan que de mi parte daré todo por este Club y por la camiseta. Le agradezco a la gente por sus mensajes de buena fe”.



Confianza, una de las principales armas de Bianneider Tamayo

El nuevo refuerzo repasó un poco sus características, las cuales llamaron la atención de la U para ir por sus servicios: "Lo que me caracteriza como jugador, es la confianza que tengo en sí mismo y que siempre trato de jugar con personalidad, mostrar mi carácter dentro de la cancha, ser aguerrido e ir a cada pelota como si fuera la última".

Además, se mostró agradecido por la recepción que tuvo de sus nuevos compañeros: "Bueno mi primer acercamiento como tal fue con Tito Formiliano y ya después me junté con: Leandro, el 'Chorri', Charles (Aránguiz) y Chelo Díaz que son los capitanes y bueno me acogieron muy bien con un recibimiento increíble".

Bianneider Tamayo, un enamorado de la Universidad de Chile

Bianneider ya se siente parte de la familia azul y promete fidelidad a la U. de Chile: "Defenderé y amaré estos colores hasta el día que me toque irme o si me tengo que quedar, pero acá siempre tendrán a Tamayo que va a entregar todo por el todo por esta camiseta".

La joven promesa de los azules es un enamorado y señaló al finalizar que: "Me gusta la U, me encanta el calor de la gente, puede que más adelante sienta un poco más, tal vez tenga que jugar, tenga que entrar al estadio, pero sí, me encanta la U, me enamoré de la U"

