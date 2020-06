Bombo Fica: Beausejour representa la garra y el compromiso de la U

El humorista Bombo Fica fue reclutado por el técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, para compartir una conversación con el plantel durante el aislamiento y brindarles un momento de humor.

"Me llamó Hernán Caputto y me contó de los jugadores. Fue como una manera de sacarlos un poco del encierro, de lo angustioso que es estar guardado y no poder tener la posibilidad de salir o hacer entrenamientos al aire libre, porque si bien hacen trabajo físico, igual hay una necesidad mental para distraerse", dijo en diálogo con el meido La Cuarta.

En la publicación, Fica reveló quién es su jugador favorito del cuadro "laico": Montillo es ídolo azul, pero yo creo que el que representa la garra y el compromiso es Beausejour, no sólo en la cancha, pues también es una linda persona, con sus raíces ancestrales".

"Yo soy promapuche, vengo de una tierra mapuche como Purén, y veo en él el compromiso del jugador que da todo en la cancha, me provoca admiración", agregó.

De igual manera Bombo Fica habló acerca de la modificación a la Ley 20.000 promulgada por el Presidente Sebastián Piñera que trajo recuerdos sobre un chiste suyo en el Festival de Viña del Mar, por el cual se tomó las redes sociales durante el pasado martes

"Cuando lo dije en Viña la gente se sintió identificada y sirvió para que las policías tomaran cartas en el asunto, se preocuparan sobre qué pasa entre medio de los que, de alguna u otra manera, iban por el mal camino", manifestó.

"Ahora se puso sospechosa la hueá. ¿Estamos dejando al gato cuidando la carnicería o qué onda?", complementó, debido a que ahora las policías serán las encargadas de almacenar y destruir la droga, cuestión con la que Fica bromeó en la Quinta Vergara.