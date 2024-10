Campeón con Deportes La Serena anhela volver a la U

A sus 24 años, la última temporada en Deportes La Serena fue la de consolidación para un zaguero clave en el campeonato alcanzado recientemente en la Primera B.

Hablamos de Lucas Alarcón, quien fue uno de los puntos altos en el elenco Papayero y que expresó sus ganas de regresar a Universidad de Chile.

Lucas Alarcón sueña con su revancha en Universidad de Chile

"Obviamente me gustaría volver porque fue el club que me crió, aprendí mucho al estar allí. Ahora tengo que estar enfocado porque vamos a ver a fin de año que sucede, pero a lo que venga y si Dios quiere algo o si lo mejor es estar acá, vamos a estar donde sea", expuso el defensor en AS Chile.

Además de sus ganas de regresar a casa, se refirió a la obtención del título en el Torneo de Ascenso con su club actual, Deportes La Serena.

"Fuimos un equipo muy ordenado, creo que eso nos caracterizó mucho. Cuando había que defender, defendíamos con todo, todo eso creo que nos dio muchos frutos", expuso.