Campeón del Mundo aconseja a Lucas Assadi salir de Universidad de Chile

La noticia sobre una oferta formal del Lokomotiv de Rusia que habría recibido Universidad de Chile por Lucas Assadi, ha generado una ola de discusiones sobre qué decisión debe tomar el jugador. Claudio Borghi, Campeón del Mundo en México 86', le entregó un importante consejo al jugador.

Desde su debut con los azules, Assadi ha destacado como una de las grandes promesas del fútbol chileno. Con solo 20 años, el volante ha mostrado un gran potencial, y en Azul Azul siempre han soñado en realizar una valiosa venta por su carta.

Borghi, en el programa Todos Somos Técnicos de TNT SPORTS, dio su opinión sobre la oferta rusa de 3,5 millones de euros por el 70% del pase del jugador. El ex entrenador de La Roja señaló que: "Si no lo vas a usar, déjalo ir".

El golazo de Lucas Assadi 🇨🇱👏 pic.twitter.com/t5FZM8fd81 — Pato Figueroa (@soypatofigueroa) January 25, 2023

¿Debería Lucas Assadi irse de Universidad de Chile?

El comentarista chileno destacó la sorpresa que le genera el que clubes internacionales vean cosas distintas a las que ve el medio nacional comentando que: "¿Qué verán de afuera que nosotros no vemos? Vienen, se llevan a Osorio y acá dicen 'que se vaya'. Ya hay clubes grandes que lo quieren. Qué verá Rusia que nosotros no vemos".

Aunque Rusia no tiene competencias internacionales en este momento, Borghi considera que cualquier liga es una buena opción para un jugador que no tiene minutos en su actual equipo. "La oferta es interesante, Lokomotiv es un gran club. Cuando no juegas, todo fútbol es bueno. Rusia pasa un momento donde no tiene competencias internacionales, pero si soy el pibe, yo me voy".

Poco se habla de éste JUGADÓN, NO, PEDAZO SEÑOR JUGADÓN DE LUCAS ASSADI.



Partió en campo propio para marcar su 3er gol consecutivo. Cuántos metros habrá recorrido, y a cuántos Km habrá corrido!! 🤯🤯



🎩✨🔥🔥 pic.twitter.com/MTIaSCq1OS — 𝕊𝕦𝕕𝕒𝕂: 𝕊𝔸𝕀𝕋𝔸𝕄 ℕ𝕚𝕞𝕒𝕛𝕟𝕖𝕓 𓃵 (@LoboVilIage) April 23, 2023

¿Cuánto es la tasación en el mercado de Lucas Assadi?

Lucas Assadi es uno de los mayores proyectos que tienen las inferiores de Universidad de Chile. Según el portal especializado Transfermarkt, el '10' tiene un valor de 3,5 millones de euros, cifra que coincide con la propuesta del Lokomotiv.