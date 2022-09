Caputto: No me arrepiento de haber dirigido a la U, pero quedó estancado el proyecto de juveniles

El director técnico de la selección chilena sub 17 recordó su paso por Universidad de Chile y dijo no arrepentirse de haber dirigido al primer equipo, aunque lamentó no poder continuar el proyecto del fútbol joven para el que fue contratado.

"Mi tema con Universidad de Chile está cerrado. Llegué a hacerme cargo de un proyecto a largo plazo pero en un mes estaba en el primer equipo. No me arrepiento de haber dirigido a la U, pero quedó estancado el proyecto de los juveniles", apuntó a DirecTV Sports.

Sobre el actual momento de los azules, expuso que "le deseo todo el éxito a Sebastián Miranda. Él se siente seguro y tranquilo con lo que la dirigencia ha mostrado".

Sobre su trabajo en la Roja sub 17, apuntó que "En Chile hay mucho talento y debemos ser capaces de desarrollar. Algo que carecemos es atrevimiento y carácter, el talento está, lo futbolístico también. Es el carácter lo que acorta esa distancia con la selección adulta a un juvenil".

Finalmente, apuntó que "debemos mejorar el torneo de fútbol joven. En regiones y provincias, no les toca jugar con todos los rivales y repiten partidos con los mismos a nivel local. Existe una gran diferencia con Brasil o Argentina que juegan 60-70 partidos al año".