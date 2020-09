Caputto: No me gusta hablar del arbitraje, pero la lesión de Aránguiz se pudo evitar con algún cobro

El técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, se quejó del arbitraje de Julio Bascuñán en la derrota por 3-1 contra Unión Española y señaló que la lesión de Pablo Aránguiz se produjo porque el juez no detuvo el juego brusco.

Caputto dijo que "no me gusta hablar de los árbitros, pero la lesión de Aránguiz es complicada y pudo haberse evitado con algunos cobros o que se haya sancionado de forma diferente de algunas cosas. Debemos reponernos y no quiero entrar en esas incidencias".

Además, añadió que "la salida de Pablo (Aránguiz) condicionó el partido porque estábamos jugando bien tras convertir el gol, quedamos bien posicionados y con varias situaciones en ese momento. La lesión no sabemos con certeza, sufrió un golpe en el quinto metatarsiano y esperemos que no sea grave por el bien de él, de la U y de Chile".

Sobre la derrota, propiamente tal, sostuvo que "perdimos después de mucho tiempo y eso da bronca, porque uno quiere resultados que te posicionen arriba. El trámite del partido no fue el que se vio en los últimos 10 minutos".

De cara al clásico con la UC, a jugarse el próximo domingo en San Carlos, expresó que "hay una línea de juego en todas las posiciones que debemos mejorar por el juego de nosotros y por lo que nos propondrá el rival. Seguramente también deben mejorar las decisiones de uno".