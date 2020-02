Caputto y cierre de la galería sur: Los necesitamos a todos, pero se tomaron medidas

El técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputto, evitó hablar de justicia a la hora de analizar la decisión de cerrar la galería sur del Estadio Nacional por parte de Azul Azul, y solo lamentó que mucha gente que no participó de los desmanes el martes pasado en Copa Libertadores, se vea impedida de volver ir al recinto.

"Gente que va de manera pacífica a generar un reclamo o en este caso a ver un partido de fútbol, se pierde la opción de ir nuevamente al estadio. Son cosas que están pasando en el país y en el fútbol... Estoy en contra de todo lo que es violento, y siento que en este caso la medida tiene consecuencias para quienes no estuvieron involucrados. Pero no voy a calificar si es justo o no", dijo Caputto en conferencia de prensa.

"Sabemos lo que genera el lado sur, pero son consecuencias por la manifestaciones de los últimos partidos. Se han tomado decisiones... Siempre digo que los necesitamos a todos", añadió.

"Uno trata de abstraerse de lo que pasa afuera, sabemos que puede haber algún reclamo como lo ha habido en todos los estadios, pero esperamos que no sean de manera violenta... Entiendo las manifestaciones, pero siento que hay maneras", completó.