Gustavo Álvarez “chuteó al córner” pregunta sobre Luciano Cabral como próximo refuerzo

Gustavo Álvarez por primera vez se refirió a los rumores que han surgido sobre un interés por parte de la Universidad de Chile de fichar a Luciano Cabral para la segunda rueda del Campeonato Nacional.

En la cita de rigor antes de los partidos, el entrenador de los azules se sentó para responder preguntas de los medios en el Centro Deportivo Azul, antes del enfrentamiento contra Deportes Iquique.

El técnico argentino fue consultado sobre la posibilidad de incorporar a Luciano Cabral, tal vez el jugador más destacado del actual torneo, como refuerzo para encarar la segunda etapa del campeonato nacional.

"No, todavía eso no se conversa. Nosotros creemos que tenemos que ir partido a partido, mientras que no haya ventana de mercado abierta no es un tema prioritario" partió diciendo el entrenador de la U.

"Estamos enfocados en Iquique, después en los cuatro partidos que quedan, y a partir de la fecha 15 con una ventana bastante larga de mercado, recién analizaremos producto de la evaluación de nuestro plantel, si es necesario incorporar o no. Es un tema que hoy no es prioridad para mí", señaló Álvarez

El situación no terminó con su respuesta final, porque la periodista que había iniciado la conversación, tras no obtener una clara respuesta por parte del estratega, le volvió a preguntar esta vez de forma mas directa si le gusta Cabral para la U, y el técnico en un tono irónico y algo molesto respondió: "no hablo de jugadores supuestos, hablo de realidades".

