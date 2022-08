Casa de Bello a Universidad de Chile: Exigimos a la administración enmendar el rumbo

La Universidad de Chile, a través de los directores Carolina Coppo y Andrés Wientraub, expresó su descontento con la concesionaria Azul Azul por su gestión del club de fútbol y exigió a la empresa "enmendar el rumbo".

A través de una carta los directores de Azul Azul que representan a la @uchile declaran su disconformidad con el manejo que ha tenido la concesionaria y cuestionan el poco compromiso de los propietarios con la institución. @alairelibrecl @Cooperativa #CooperativaContigo pic.twitter.com/OWpkyOvAXQ — Francisco Caneo Córdova (@caneoc) August 11, 2022

"Nos encontramos desde hace tiempo disconformes con la manera en que se administra y gestiona la concesionaria por parte de sus actuales controladores", señala el comunicado de la Casa de Bello.

"Las diferencias no se reducen solo a los objetivos del fondo de inversión que es propietario, el cual no parece estar comprometido con la historia y tradición de la U, sino que también se extienden a otros aspectos, en particular al proceso de toma de decisiones y a la relación y comunicación del club", agrega la misiva.

Además, se apunta que han solicitado en múltiples ocasiones "mayor discusión en el directorio", algo que no ha ocurrido y se evidencia en los mala gestión "cuyos resultados están a la vista".

La casa de estudios también lamentó los cuestionamientos a la transparencia en la propiedad del club y las dudas que circulan en la opinión pública "respecto de eventuales vinculaciones que pudieren existir entre sus autoridades y representantes de otros clubes y de jugadores", ya que "ponen en cuestión la transparencia y probidad, y no se condicen con los valores y principios que inspiran el actuar de la Universidad de Chile".

"Teniendo esto en cuenta, como directores de la Universidad de Chile ante Azul Azul S.A. exigimos a la administración enmendar el rumbo, dar a conocer el plan estratégico y reconsiderar la forma en que se toman las decisiones al interior del club, para así recomponer las confianzas y el debido respecto que debe existir entre los miembros de un club como la U", concluye el comunicado, firmado por Coppo y Weintraub.