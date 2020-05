César Vaccia: Las campañas del 99 y el 2000 quedaron impregnadas en la piel

El ex técnico de Universidad de Chile César Vaccia recordó lo realizado al mando en las temporadas 1999 y 2000 justo un día después del aniversario 93 del cuadro azul, y aseguró que si bien esos equipos no son tan recordados en la prensa, sí quedaron impregnados en la piel del hincha.

"Lo que pasa es que si uno hace comparaciones, el Ballet fue el que tuvo mayores logros. Quizás el bicampeonato del 94 y 95 se recuerda un poco más porque se venía de 25 años sin títulos, y hay un tema que caló hondo en los hinchas, pero siento que si uno va a los rendimientos de las campañas de 1999 y 2000, ese equipo ganó 13 o 14 fechas seguidas, estuvimos 33 fechas invictos, ganamos tres veces en el Monumental (1999, 2000 y 2001) y eso a la hinchada le queda impregnada en la piel", explicó Vaccia en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

El DT rememoró también su llegada a la banca azul: "Orozco hacía cosas por la U de corazón y quizás era diferente en su método. Un día él me llamó y me dijo que me iba a ser a cargo del equipo, porque no podían gastar mucho dinero, porque necesitaban caja y que tenía buenas referencias mías. El me dice 'córtala puh, te quedas hasta que encontremos un entrenador de categoría'".

Lasarte se sumó a los recuerdos

Otro que conversó con nuestro programa fue Martín Lasarte, quien recordó los dos títulos que logró al mando de la U.

"A mí me sorprendió el primer partido, porque en los amistosos el equipo no cuajaba y en Santa Laura, no recuerdo bien si fue ahí, pero fue ante Cobresal, y el equipo jugó muy bien y dejó buenas sensaciones y yo sentía que si lográbamos repetir partidos así, podíamos hacer cosas importantes. Y así fue. Le ganamos con autoridad a la UC, le hicimos un gran partido a Huachiapto, le ganamos a Wanderers, con sensaciones buenas. Perdimos el clásico, pero el equipo se levantó en seguida, fue solo un golpe sin cicatriz y nunca abandonamos el liderato, que es importante", dijo Lasarte, quien recordó también su despedida, la cual se dio justo después de ganarle la Copa Chile a Colo Colo.

"Fue una etapa complicada, porque me operé y estaba compitiendo, yo no me sentía bien en muchos partidos, pero nos fuimos campeones ante Colo Colo en una final vibrante. Después en la celebración nos cantaron a todos, fue muy emotivo y tengo muy lindos recuerdos", expresó.